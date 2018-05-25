РИАМО - 25 мая. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) сигнализирует политикам о необходимости пересмотреть санкционный климат, кроме того, встречи и соглашения, состоявшиеся в рамках форума, помогут Москве развивать сотрудничество с иностранными компаниями, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это один из самых представительных форумов за всю историю Петербургского международного экономического форума. Совершенно другие интонации и другой подход международных лидеров к сотрудничеству с Россией. И тот сигнал, который идет от этого форума, — это сигнал и политическим элитам, и бизнесу, и простым гражданам. Мне кажется, приходит полное понимание и осознание, что нужно пересмотреть тот санкционный климат, который сложился в последнее время, перевести его на рельсы сотрудничества с Россией. Это очень важно, в том числе для Москвы, потому что Москва открытый город», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе форума.

Он отметил достижения столичного бизнеса, в частности, динамику инвестиций в основной капитал.

«Малый, средний бизнес, крупные компании в прошлом году проинвестировали свои основные фонды на 13% больше, чем в предыдущем году. Это в три-четыре раза больше, чем в среднем по России», - сказал он, добавив, что такие показатели - это отклик предпринимателей на политику поддержки бизнеса и развития общегородской инфраструктуры, которая проводится в Москве.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.