РИАМО - 25 мая. В Подмосковье в пятницу открылись ярмарки, посвященные Дню славянской письменности и культуры, они будут работать и в предстоящие выходные, 26 и 27 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В России 24 мая, в День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, празднуется День славянской письменности и культуры. Святых Кирилла и Мефодия считают создателями славянского алфавита и письменности.

«Сегодня в Московской области начинают свою работу тематические ярмарки, посвященные Дню славянской письменности и культуры. На тематических ярмарках, которые пройдут с 25 по 27 мая в городских округах Власиха, Клин, Котельники, Коломна и Лотошинском муниципальном районе Московской области, будет организовано порядка 200 торговых мест», - отмечается в сообщении.

Как уточнил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, на ярмарках будет представлен широкий ассортимент продуктов питания, сезонной и фермерской продукции: смоленские колбасы, домашние пельмени и вареники, рыбные деликатесы, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, а также тематические сувениры, книги, детские развивающие игрушки, товары ручной работы и товары повседневного спроса.

Помимо торговли, для гостей на каждой из ярмарок организована своя развлекательная программа – разнообразные мастер-классы, дегустации, выступления творческих коллективов, викторины, конкурсы, призы и многое другое. Так, например, во Власихе пройдет выставка тематической литературы, конкурс «Раскрытая тайна слова», мастер-класс по созданию гравюр, а на фуд-корте будут представлены национальные блюда.