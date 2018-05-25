РИАМО - 25 мая. Дизайн велопарковок столицы выберут на открытом конкурсе, заявки на участие в нем принимаются до 4 июня, автор лучшего проекта получит годовой абонемент на пользование услугами велопроката и электровелосипед, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Конкурс на лучший дизайн велопарковки для личных велосипедов проводится до 4 июня. Жюри выберет лучший проект, по которому создадут велопарковку. Автор победившей работы получит годовой абонемент на пользование услугами столичного велопроката, а также современный электровелосипед. Победителя объявят 10 июня на едином транспортном портале Москвы и в социальных сетях», - отмечается в сообщении.

Все желающие могут прислать работы на адрес электронной почты: veloparkovka@mos.ru. Представить свой проект можно также в одном из сервисных центров «Московский транспорт». Они находятся по адресам: Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1 и улица 1905 года, дом 25. Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00.

Шестой сезон велопроката открылся в городе 26 апреля. В этом году горожанам доступны 430 станций и более 4 тысяч велосипедов. Кроме того, пользователи могут взять 260 электровелосипедов (на 130 больше, чем в прошлом году), расположенных на 12 станциях.

Единый городской велопрокат заработал в Москве в 2013 году. Тогда действовало 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Каждый год к сети добавляют по 50 станций и 500 велосипедов. К 2019 году число пунктов увеличится до 480, велосипедов в них будет 4,6 тысячи. Сеть планируют расширять в Западном, Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.

Для поддержки велодвижения в Москве регулярно проходят тематические парады. Очередной заезд состоялся 20 мая. Его участниками стали более 30 тысяч велосипедистов из 20 стран мира. Кроме того, до 27 мая в городе проходит акция «На работу на велосипеде». Ее проводят три раза в год. Основная цель акции — развитие велосипедной инфраструктуры. Организаторы хотят показать, что передвигаться на двухколесном транспорте удобно, быстро, полезно для здоровья и экологично.