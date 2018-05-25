РИАМО - 25 мая. В рамках Петербургского международного экономического форума делегация подмосковного правительства представила участникам информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Московской области, говорится в сообщении пресс-службы областной Главархитектуры.

«В 2016 году в Подмосковье был создан цифровой градостроительный банк данных – ИСОГД Московской области. Внедрение системы позволило оптимизировать процесс принятия решений в градостроительной сфере для всех заинтересованных лиц – от органов власти до инвесторов и жителей региона. За два года работы в ИСОГД Московской области размещено более 160 тысяч документов», - сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что ИСОГД в первую очередь востребована инвесторами, поскольку один из важнейших факторов создания благоприятных условий ведения бизнеса – оперативное утверждение и выдача всей разрешительной градостроительной документации для реализации объектов.

Именно благодаря внедрению ИСОГД удалось оптимизировать сроки подготовки и выдачи градостроительной документации и снизить административные барьеры. Инвесторы и другие заинтересованные лица имеют возможность получить необходимую услугу или достоверную информацию о текущей градостроительной ситуации в отношении интересующих их территорий.

Уникальность и функционал ИСОГД Московской области получили высокую оценку федеральных органов власти. В результате анализа региональных ИСОГД, выполненного Минстроем России совместно с Минкомсвязи в 2017 году, система была признана лучшей для применения в качестве типового тиражируемого программного обеспечения для информатизации градостроительной деятельности.

Кроме того, по решению министерств, ИСОГД Московской области размещена в национальном фонде алгоритмов и программ для использования другими субъектами Российской Федерации.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. Главной темой ПМЭФ-2018 стало создание экономики доверия.