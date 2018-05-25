РИАМО - 25 мая. Мосгорнаследие выдало официальные разрешения на реставрацию в столице 17 объектов религиозного назначения, относящихся к четырем конфессиям, на эти цели выделяют специальные субсидии из городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«В 2018 году в рамках городской программы выделения субсидий религиозным организациям из бюджета города Москвы предполагается реставрация 17 религиозных объектов. Департамент культурного наследия города Москвы согласовал проектную документацию по каждому из этих памятников, всем выданы разрешения на проведение реставрационных работ», - отмечается в сообщении.

Как пояснил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, все объекты являются важнейшими московскими памятниками, определяющими самобытную архитектуру города. Их реставрация должна стать примером тщательной и качественной работы.

По субсидии проведут работы в Сергиевской трапезной и в церкви Петра митрополита Московского в Высоко-Петровском монастыре, церкви Иоанна Златоуста, соборе и усыпальнице Лобановых-Ростовских в Рождественском монастыре, церкви Троицы в усадьбе Останкино, церкви Василия Исповедника у Рогожской заставы, храме иконы Божией Матери «Живоносный источник» в усадьбе Царицыно, в трапезной палате с церковью Покрова ансамбля Новоспасского монастыря, в церквях Большое и Малое Вознесение, в здании богадельни княгини Черкасовой с храмом в честь Троицы, во Владимирской церкви в Куркине и храме преподобной Елисаветы в Ивановском монастыре.

Также выданы разрешения на работы по объектам, которые относятся к другим религиозным конфессиям: церкви Людовика (французский приход Римско-католической церкви Святого Людовика в Москве), церкви Святого Андрея (англиканская церковь в Москве), а также в здании гаража для автобусов Бахметьевского автобусного гаража (Московская марьинорощинская еврейская община).

«По каждому из этих объектов была разработана научно-проектная документация, описывающая все особенности памятников и детали предстоящей реставрации. Для этого специалисты изучили архивы и исследовали сами здания. Далее все проекты поступили в Мосгорнаследие на согласование и уже после их одобрения с нашей стороны были выданы разрешения на работы. Так что можно смело заявить, что все религиозные организации правильно и ответственно подошли к этой реставрации. Мы надеемся, что скоро горожане смогут любоваться обновленными фасадами и интерьерами этих зданий», - добавил Емельянов.