РИАМО - 25 мая. Москва примет участие в реализации Национальной технологической инициативы (НТИ), соответствующее соглашение подписано столичными властями, сообщается на официальном сайте мэра города.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором АО «Российская венчурная компания» Александром Повалко и генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой.

«Сотрудничество позволит расширить высокотехнологичный сектор экономики столицы, улучшить городскую среду и повысить качество жизни москвичей», - говорится в сообщении.

НТИ поддерживает в России развитие отраслей, которые могут стать основой мировой экономики в ближайшие 20 лет. Среди них воздушный транспорт (AeroNet), автомобильный транспорт (AutoNet), энергетика (EnergyNet), финансы (FinNet), пищевая отрасль (FoodNet), медицина (HealthNet), морской транспорт (MariNet), нейрокоммуникации (NeuroNet), безопасность (SafeNet).

Агентство стратегических инициатив будет отвечать за разработку дорожных карт по развитию перспективных рынков. Российская венчурная компания выступит в качестве проектного офиса. Правительство Москвы поможет внедрить лучшие технологии, разработанные участниками НТИ.