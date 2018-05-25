РИАМО - 25 мая. Вечером в пятницу москвичам разослали смс-сообщения с напоминанием о том, что в предстоящие выходные для пассажиров будет закрыт участок Филевской линии метрополитена.

«В выходные дни 26 и 27 мая будет прекращено движение поездов на участке от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» Филевской линии метро», - говорится в сообщении.

В эти дни будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада».

Временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 05:30.