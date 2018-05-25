РИАМО – 25 мая. Известный музыкант Сергей Шнуров после восьми лет брака решил развестись со своей женой Еленой Мозговой (Матильдой), шоумен Стас Барецкий считает, что причиной разрыва могло стать что угодно, но только не измена.

В пятницу Шнур официально объявил о разводе с Матильдой. О причинах разрыва пара не сообщила.

«Они оба сложные люди. Два сложных характера. Два медведя в одной берлоге плохо уживаются. Измена? Я сомневаюсь в этом. Понятно, что Шнуров артист порядочный. Это допускается. Но так, чтобы за руку ловила, это вряд ли. Они взрослые умные люди. А умные люди к этому относятся философски. Два человека с сильным характером - это всегда тяжело. Каждый тянет одеяло на себя. У каждого принципы. Я знаю их», - сказал Барецкий в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что его расстроило известие о разводе Сергея Шнурова и Елены.

«Жаль мне. Лена на него хорошо повлияла. Придержала от алкоголизма. Семья - это семья. Я один живу, поэтому мне проще», - добавил шоумен.