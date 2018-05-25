РИАМО - 25 мая. В этом году в Раменском районе Подмосковья запланировано провести ремонт 79 участков дорог общей протяженностью 107 километров с привлечением средств из дорожного фонда Московской области, работы уже начались, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В текущем году в Раменском районе будет выполнен ремонт 23 участков региональной сети автодорог общей протяженностью порядка 70 километров и 54 участков муниципальных автодорог протяженностью 38 километров с привлечением субсидий из регионального дорожного фонда. В этом году субсидия на ремонт муниципальных дорог в Раменском районе составила 171 миллион рублей», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

По итогам голосования на портале «Добродел» в Раменском районе будет отремонтировано 18 участков автодорог общей протяженностью порядка 30 километров. Из них 10 участков отремонтируют на региональной дорожной сети: Велино - Сельвачево - Овчинкино - Ширяево с 0 по 0,7 километр, Северное шоссе с 0 по 0,8 километр, ММК - Григорово - Гжель - станция «Гжель» с 0,2 по 2,4 километр, Раменское – Донино - Рыбхоз с 0 по 1,7 километр, ММК – Юрово - Шерстебаза с 0 по 1,2 километр, Константиново - Сельвачево с 0 по 6,8 километр, Зеленая Слобода - Константиново с 0 по 5,2 километр, улица Электрификации в Раменском с 0,8 по 1,7 километр, ММК – Раменское - Кузнецово с 0 по 3,7 километр, М-5 «Урал» - поселок Володарского - Каширское шоссе с 6,5 по 8,2 километр.

По итогам народного голосования будет выполнен ремонт восьми участков муниципальных автодорог: деревня Бояркино, улица Центральная (2,59 километра), село Бисерево, улица Центральная (0,75 километра), поселок Ильинский, улица Советская (0,29 километра), город Раменское, улица Гостица (1,05 километра), поселок Родники, улица Озерная (0,6 километра), дорога в деревне Трошково (0,25 километра), поселок Рылеево, автодорога от ММК - Нащекино до деревни Патрикеево (1,11 километра), деревня Шевлягино, улица Молодежная (0,4 километра).

В настоящее время на участке дороги Москва – Егорьевск – Тума - Касимов с 11,3 по 16,3 километр и в городе Раменское на Северном шоссе с 0 по 0,8 километр ведутся работы по фрезерованию и устройству нового дорожного полотна. Ремонтные работы также ведутся на участках дорог в деревне Хрипань на улице Слободской (0,75 километра), городе Раменское на улице Свободы (0,56 километра) и в поселке Кратово на улице Центральной (0,82 километра).

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Раменском районе отремонтированы три участка автодорог. Так, работы завершились на улице Народной с 0 по 0,5 километр, улице Чугунова с 0,9 по 1,7 километр и автодороге Кратово - Хрипань с 0 по 5,7 километр. На сегодняшний день на объектах в полном объеме выполнено устройство асфальтобетонного покрытия.

Работы по обновлению асфальтобетонного покрытия также завершены на шести участках автодорог: Раменское – Донино - Рыбхоз с 0 по 1,7 километр, улица Электрификации в Раменском с 0,8 по 1,7 километр, ММК – Раменское - Кузнецово с 0 по 3,7 километр, улица Вокзальная в Кратове (0,43 километра), улица Санаторная (0,37 километра), улица Горького (1 километр). Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.