РИАМО - 26 мая. Праздник, посвященный четырехлетию проекта «Активный гражданин», состоится в столичном парке Горького в субботу, гости смогут принять участие в активностях, узнать о работе городских проектов правительства Москвы, побывать на концерте, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«День рождения «Активного гражданина» — это праздник на открытом воздухе для самых инициативных и активных жителей столицы. Мероприятие пройдет в парке Горького в субботу. Гостей ждет насыщенная программа: анимационные площадки, концерт, на котором выступят DJ Fedor Fomin, группа «Несчастный случай», Полина Гагарина, Егор Крид, Алексей Воробьев, группы IOWA, «Кватро», «Марсель», «Градусы», рэпер Мот. Ведущие — Антон Комолов и Ольга Шелест», - отмечается в сообщении.

В этом году на дне рождения «Активного гражданина» представят проекты правительства Москвы, которые также вовлекают жителей в решение актуальных городских вопросов: «Наш город», краудсорсинг-проект сrowd.mos.ru, «Волонтеры Москвы». Также присоединятся к проекту участники нового городского проекта «Московское долголетие».

На площадке проекта «Активный гражданин» будут установлены интерактивные экраны, на которых все желающие смогут посмотреть, как изменилась Москва за последние годы. Также у гостей будет возможность принять участие в грандиозном иммерсивном шоу, которое позволит зрителям полностью погрузиться в сюжет постановки, превратившись из наблюдателя в соучастника спектакля.

«Перед началом мероприятия обязательно примите участие в разминке. Опубликуйте свое фото с хэштегом #ИдунаДеньАГ, отметьте на нем друга и передайте ему эстафету. Самая длинная и дружная цепочка получит на празднике подарки от «Активного гражданина»!» - добавляется в сообщении.