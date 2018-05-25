РИАМО - 25 мая. В Рузском городском округе Подмосковья по решению суда отменили постановку на кадастровый учет земельного участка в охранной зоне гидроузла, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области в ходе проверки по обращению АО «Мосводоканал» установила, что в Рузском городском округе на основании акта органа местного самоуправления был сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок, расположенный в первом поясе зоны санитарной охраны Озернинского гидроузла. Указанный участок с видом разрешенного использования «для зоны отдыха» был предоставлен в аренду физическому лицу. При этом, согласно законодательству, в границах данной территории не допускаются все виды строительства и хозяйственной деятельности, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации гидротехнических сооружений.

«По результатам проверки межрайонная природоохранная прокуратура Московской области обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительными постановки земельного участка на кадастровый учет, сведений государственного кадастра недвижимости в отношении данного участка, а также признании отсутствующим права ответчика на него. Рузский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Принятое решение ответчик обжаловал в апелляционной инстанции. Московским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения», - отмечается в сообщении.