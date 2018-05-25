РИАМО - 25 мая. В подмосковных Химках в текущем году выполнят ремонт на участках дорог общей протяженностью более 30 километров, на ремонтные работы выделена субсидия в размере 150 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Химки стартовал ремонт дорог. В этом году запланировано провести ремонт 39 участков дорог общей протяженностью 31 километр с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области. В этом году субсидия на ремонт муниципальных автодорог в Химках составила 150 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

Как пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, в этом году в городском округе Химки будет выполнен ремонт участка автодороги М-10 «Россия» - «Шереметьево-1» - Дубровка с 0 по 1,3 километр и 38 участков муниципальной сети автодорог протяженностью 31 километр с привлечением субсидий из регионального Дорожного фонда.

«Ремонт основных автодорог планируется завершить в сентябре», - добавил министр.

По итогам голосования на портале «Добродел» в Химках будет отремонтировано 13 участков автодорог общей протяженностью порядка девяти километров. В настоящее время активные ремонтные работы идут на автодорогах на Молодежном проезде и улице Строителей. Работы по обновлению асфальтобетонного покрытия уже завершены на 10 участках автодорог.

Протяженность всех дорог в городском округе Химки составляет 275,5 километров. В прошлом году в Химках был выполнен ремонт 28 дорог протяженностью 43 километра. За два года в муниципалитете обновили порядка 30% дорожного покрытия.