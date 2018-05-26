РИАМО - 26 мая. Из-за реконструкции наземного участка Филевской линии столичной подземки 26 и 27 мая закрылся ее участок от «Киевской» до «Кунцевской», говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет приостановлено 26 и 27 мая. Временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5:30 утра», — говорится в сообщении.

В эти дни будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада».

Как уточняется в сообщении, Филевская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте.

На данный момент уже завершили реконструкцию вестибюлей на «Кутузовской». Строители отремонтировали четыре платформы на станциях «Фили» и «Студенческая». Были установлены навесы с новым светодиодным освещением и стеклянные витражи на путевых стенах, за счет чего на станциях стало светлее. Платформы облицованы гранитом, здесь уложена тактильная плитка для слабовидящих. На станциях размещены новые лайтбоксы с навигацией.

Реконструкция пассажирской зоны на станциях «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская» близится к завершению.

«Помимо ремонта платформ и вестибюлей, необходимо обновить пути. Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно. Чтобы свести к минимуму неудобства пассажиров, для ремонта специально выбрали выходные, потому что в эти дни станциями наземного участка Филевской линии пользуются в полтора раза меньше пассажиров, чем в будни», — добавляется в сообщении.

На временно закрытых станциях и на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.