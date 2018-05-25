РИАМО - 25 мая. Реконструкцию предприятия по производству обоев проведут в селе Новлянское Воскресенского района Подмосковья, в проект предполагается инвестировать 120 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством стройкомплекса Московской области выдано разрешение на реконструкцию корпуса по производству обоев фабрики «Эрисманн». Предприятие расположено в селе Новлянское Воскресенского района. Объем инвестиций в проект – 120 миллионов рублей», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Проект реконструкции включает расширение производственных и складских площадей, что позволит увеличить производственные мощности предприятия. Общая площадь объекта составит 6,7 тысячи квадратных метров. Завершить реконструкцию планируется до конца 2018 года.

Компания «Эрисманн» представлена на российском рынке с 2003 года.