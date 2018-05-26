РИАМО - 26 мая. В столичном парке «Сокольники» 26 мая состоится популярный забег «Зомби-ран» от создателей иммерсивного театра «Москва 2048», сообщается на сайте мероприятия.

«Вы и ваши друзья сможете оказаться в роли выживших, которым предстоит добраться до финиша, не попавшись в лапы зомби. Правила очень простые – пройдите маршрут, сохранив как можно больше ленточек, за которыми охотятся зомби», – говорится в сообщении.

Зомби-ран – популярный во всем мире формат развлечения. Его участникам нужно преодолеть 5-километровый маршрут по пересеченной местности, при этом не угодить в лапы живых мертвецов, роль которых исполняют профессиональные спортсмены-бегуны. Зомби могут гнаться за участниками или подкарауливать их в засаде. Подобные мероприятия регулярно проводятся в США, Великобритании, Китае и других странах.

Как уверяют организаторы, для участия в забеге достаточно иметь минимальный уровень физической подготовки, так как главное – не прийти к финишу первым, а получить удовольствие от процесса