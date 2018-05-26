РИАМО - 26 мая. В парке «Сокольники» в Москве в рамках праздника мороженого 26 и 27 мая гостей ожидает насыщенная развлекательная программа, которая расскажет о любимом лакомстве в контексте всемирной истории и культуры.

Производители предложат целый ассортимент сливочного, фруктового, сметанного мороженого, а также порадуют гостей разнообразием диабетического, веганского и вегетарианского десертов. Главным трендом сезона остается функциональное мороженое.

В концертной программе фестиваля примут участие звезды российской и итальянской эстрады, лауреаты международных конкурсов, участница проекта «Голос» Екатерина Чистова, многочисленные ансамбли, театры и мастерская циркового искусства «Экспрессия».

Гостей ожидают веселые конкурсы и мастер-классы, для любителей футбола пройдут выступления спортсменов.

Официальное открытие мероприятия состоится в 13:00 26 мая. Праздник организует Союз мороженщиков России при поддержке правительства Москвы. Мероприятие пройдет в «Сокольниках» до 27 мая.