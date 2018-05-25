РИАМО - 25 мая. В рамках Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «Мегафон» Сергей Солдатенков подписали соглашение о взаимодействии в целях развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в столице, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Соглашение предусматривает организацию пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи в Москве, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, «интернета вещей», «умного города», технологий 5G. Для этого в городе будет сформирована необходимая информационно-телекоммуникационная инфраструктура», - говорится в сообщении.

Также правительство Москвы и ПАО «Мегафон» договорились об организации демонстрационных площадок для освещения достижений новых технологий и о проведении совместных медиамероприятий.

Документ подписан с учетом положений государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая предусматривает создание пилотных сегментов сетей сотовой связи пятого поколения (5G) до третьего квартала 2019 года и коммерческий запуск сетей 5G до 2022 года.

Соглашение заключено сроком на пять лет и будет автоматически продлеваться на аналогичный срок, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие.

ПАО «Мегафон» - одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, которая входит в «большую четверку» операторов связи на территории России. «Мегафон» обслуживает не только РФ, но и Абхазию, Южную Осетию и Таджикистан. По итогам 2017 года абонентская база оператора насчитывала свыше 77 миллионов человек.

На территории Москвы и Московской области установлено 34 тысячи базовых станций «Мегафона» всех стандартов, что позволяет обслуживать более 13,5 миллионов абонентов.