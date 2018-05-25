РИАМО - 25 мая. Доля производственно-логистических объектов в общем объеме проектов центра содействия строительству в Московской области составляет 43%, на данный момент центр занимается реализацией 165 проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Большая часть проектов в работе центра содействия строительству (ЦСС) приходится на производственно-логистические объекты — 43%. Далее следуют объекты транспортной инфраструктуры — 16%, торговли и услуг — 12%, объекты сельскохозяйственного назначения — 11%, отдыха и туризма — 9%, административно-офисные объекты — 9%», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В настоящее время на сопровождении центра находятся 1 695 проектов на разных этапах реализации (предпроект – 26%, проектирование – 43%, строительство – 31%).

«Общий объем инвестиций во все объекты, планируемые к вводу в 2018 году, составит порядка 13 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать более 1 тысячи рабочих мест», – отметил Тагиев.

Среди объектов, планируемых к вводу в 3 квартале 2018 года — первый этап строительства молочно-товарной фермы на 600 голов крупного рогатого скота в селе Середниково городского округа Шатура, тепличный комплекс по выращиванию овощной продукции в городском округе Электросталь, производственная площадка АО «Научно-производственный комплекс «Дедал»» на территории ОЭЗ «Дубна», завод по производству мясных и колбасных изделий в городском округе Кашира, а также другие проекты.

ЦСС – первый проектный офис в России по сопровождению строительства объектов коммерческого назначения, созданный при правительстве Московской области в начале 2017 года.

За каждым проектом коммерческого, общественного, административного, промышленного, сельскохозяйственного назначения площадью от 5 тысяч квадратных метров закреплен персональный менеджер, который оказывает содействие в получении необходимых согласований, в том числе от федеральных органов и технических условий от ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций.

По проектам малого бизнеса площадью от 1,5 до 5 тысяч квадратных метров ведется системная работа по сопровождению менеджерами ЦСС с участием ответственных сотрудников органов местного самоуправления. По результатам реализации проектов 2017 года в Московской области введено в эксплуатацию 4,1 миллиона квадратных метров объектов нежилого назначения.