РИАМО - 25 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области выявили ряд нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства в Сергиево-Посадском районе, после повторной проверки все недочеты были устранены, сообщила в пятницу начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Ранее в ходе объезда были выявлены нарушения в сфере чистоты, порядка и благоустройства, обязательные к устранению. Контроль показал, что выявленные нарушения устранены.

«Так, в городском поселении Сергиев Посад очищены от мусора территории в селе Мишутино, на проспекте Красной Армии, дом 169 оборудована пешеходная зона «Дорога к храму». На улице Карла Маркса, около дома 7, корпус 16 восстановлена целостность бордюрного камня», - сказала Витушева.

Также благодаря действиям инспекторов устранен мусор на улице Митькина вдоль проезжей части.

Приведен в чистое, благоустроенное состояние склон со стороны смотровой площадки. На Сергиевской улице удален навал строительного мусора, очищены от бытового мусора территории, прилегающие к дому №3 на 1-й Рыбной улице и к дому 96/1 на проспекте Красной Армии.

Итогом визита руководителя надзорного ведомства стало и устранение жестких подвесов на качелях детской площадки возле дома 80«А» по улице Вознесенской. На этой же улице облагорожена контейнерная площадка около дома №109.

На Воробьевской улице очищены от рекламного мусора опоры уличного освещения. На проспекте Красной Армии очищено от мусора пространство под пешеходным мостом через реку Копнинку.