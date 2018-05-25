РИАМО - 25 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что всегда строго придерживается Конституции и поэтому не планирует переизбираться на пост главы государства больше двух сроков подряд, сообщает РИА Новости.

«В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все», — сказал Путин на встрече с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств в ходе Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин в четвертый раз победил на президентских выборах 18 марта 2018 года. До этого он занимал пост главы государства с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2018 годы.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.