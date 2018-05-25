РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Депутат Государственной думы Лидия Антонова предложила более активно использовать потенциал науки в общеобразовательных учреждениях городского округа Люберцы, об этом она сообщила журналистам в пятницу.

Антонова в пятницу приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю последнего звонка в лицее №15 в Люберцах.

«Люберецкое образование стабильно хорошее. Но нужен прорыв. Сейчас в школах города хорошо развит спорт. Но надо более активно использовался потенциал науки. Очень хочется, чтобы люберецкое образование было всегда правофланговым», - сказала Антонова.

Она подчеркнула, что достоинство люберецкого образования в том, что все школы приведены в хорошее состояние, материально-техническая база находится на уровне.

«Я помню времена, когда на всю школу был один туалет. Сегодня администрация городского округа и министерство образования Московской области создали во всех школах нормальные условия для работы, для повышения квалификации учителей, педагоги получают нормальные зарплаты, есть различные формы поддержки, не только региональные, но и муниципальные», - отметила Антонова.

По ее словам, сейчас такой период, когда надо делать прорыв в поднятии статуса учреждений, повышать эффективность работы, добиваться больших достижений школьников в научно-практической деятельности и создавать условия для тех ребят, которые хотят в будущем заниматься инженерными профессиями.