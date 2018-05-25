РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Государственная дума в настоящее время работает над законами, которые смогут дать равные возможности в получении образования, как в простых школах, так и в элитных, сообщила в пятницу депутат Госдумы Лидия Антонова.

В пятницу Антонова приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю последнего звонка в лицее №15 в Люберцах.

«Главное, чтобы дети могли получать качественное образование не только в так называемых элитных школах, а во всех без исключения общеобразовательных учреждениях. Дети должны иметь равные возможности. А родители должны быть уверены, что их дети получат должное образование и хорошую профессию. Законодательная деятельность должна быть направлена на то, чтобы создать для этого условия. Над этим мы с коллегами работаем в думе», - сказала Антонова.

Она подчеркнула, что в развитии образования в стране определена стратегия – это майские указы президента РФ, в которых образованию, науке и культуре отведено очень большое место.

«В этих указах подчеркнуто, что цель нашей работы – это благополучие россиян. Его может достичь только тот, кто обладает прекрасными человеческими качествами, получает хорошее образование и выбирает профессию по душе и нужную для своей страны», - отметила Антонова.

По ее словам, Госдума работает и над совершенствованием законов об образовании с учетом разных регионов.

«Не утихают споры по итоговой аттестации в школах, обсуждаются вопросы расширения возможностей получения интегрированного образование для детей-инвалидов. Обсуждаются вопросы учебников», - уточнила Антонова.

Она пояснила, что нуждается в улучшении законодательной базы и профессиональное образование. До сих пор не решен вопрос создания условий, при которых работодатель может участвовать и влиять на процесс подготовки рабочих кадров.