РИАМО - 25 мая. Соглашение о сотрудничестве Московской области с Агентством стратегических инициатив, подписанное на Петербургском международном экономическом форуме, позволит привлечь в сферу ЖКХ региона инвестора, который вложит 3,7 миллиарда рублей в модернизацию систем теплоснабжения и водоснабжения в Мытищах и Серебряных Прудах, говорится в сообщении пресс-службы МинЖКХ Подмосковья.

На ПМЭФ-2018 губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и приложение о внедрении успешной практики «Заключение энергосервисных договоров на установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с погодным и часовым регулированием».

«Благодаря разработанной методологии АСИ в Подмосковье будет реализован один из крупнейших инвестпроектов в сфере ЖКХ. В результате подписанного соглашения уже в этом году на концессию выйдет группа предприятий Мытищинской теплосети, которая инвестирует в модернизацию системы теплоснабжения и водоснабжения в городских округах Мытищи и Серебряные Пруды более 3,7 миллиардов рублей с учетом заемных средств», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, эта концессия войдет в тройку крупнейших в ЖКХ, которые реализуются в Подмосковье за последние несколько лет.

Реализация данного проекта улучшит качество теплоснабжения более 246 тысяч потребителей: 220 тысяч человек в Мытищах и 26 тысяч в Серебряных Прудах. При этом будет ликвидирован так называемый «перетоп» квартир за счет возможности индивидуального регулирования и потребления тепловой энергии, ликвидирована прямая зависимость роста тарифов на тепло от роста цен на энергоресурсы. Жители получат экономию по оплате за ЖКУ до 25%.

Данное решение позволит сократить до трех дней сроки плановых отключений ГВС в квартирах и повысить энергосбережение и энергетическую эффективность системы теплоснабжения, причем существенно снизятся потери в тепловых сетях, добавил Хромушин.

В рамках соглашения в Мытищах построят три новых и модернизируют 10 существующих котельных, проведут реконструкцию 7 километров тепловых сетей, установят 250 узлов регулирования отопления и горячего водоснабжения. В Серебряных Прудах переложат около 7 километров сетей холодного водоснабжения, модернизируют четыре водозаборных узла, построят четыре блочно-модульных котельных, установят 231 индивидуальный тепловой пункт, реконструируют около 4 километров теплосетей, модернизируют пять котельных, а также канализационные очистные сооружения.

По всем проектам заключение концессионных соглашений планируется в 2018 году.

В Подмосковье уже имеется позитивный опыт привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ: модернизация системы теплоснабжения городского округа Можайск и сооружение очистки сточных вод в Рузском округе.

«По нашим предположениям, суммарный объем частных инвестиций в систему теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Московской области, привлекаемых в области в рамках ГЧП в 2018 году, составит более 17,7 миллиарда рублей. Реализуемые мероприятия позволят улучшить качество жизни и коммунальных услуг более чем 1,4 миллиона жителей», - добавил Хромушин.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.