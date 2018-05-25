РИАМО - 25 мая. Пожарные ликвидировали возгорание мусора на площади 350 квадратных метров в столичном районе Раменки, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве.

Ранее он сообщал, что на проспекте Вернадского загорелся мусор на площади около 350 квадратных метров. На место была направлена мобильная лаборатория, чтобы взять пробы воздуха для определения концентрации вредных веществ.

«Возгорание мусора по адресу: проспект Вернадского, дом 10А ликвидировали в 19:19. Площадь возгорания составляла около 350 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работали 27 единиц техники, 15 из которых были поливомоечными машинами комплекса городского хозяйства Москвы.