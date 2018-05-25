РИАМО - 25 мая. Власти Москвы подписали соглашения о сотрудничестве с тремя регионами России - Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, Кемеровской областью и Забайкальским краем, соглашения подписаны в рамках Петербургского экономического форума, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В рамках Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами. Документ развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2011 году», - отмечается в сообщении.

Соглашение направлено на расширение межрегиональной кооперации в транспорте, информационных коммуникациях, промышленности, агропромышленном комплексе, торговле и услугах, архитектуре и строительстве, ЖКХ, энергосбережении и повышении энергоэффективности, благоустройстве городских территорий, здравоохранении, образовании, науке, культуре, туризме, спорте, охране окружающей среды и других.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Москвой и Кемеровской областью подписали Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Документ развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 1998 году, и предусматривает создание условий для расширения межрегиональной кооперации в таких сферах, как промышленность, транспорт, информационные коммуникации, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и другие», - поясняется в сообщении.

Также достигнута договоренность о проведении Дней Москвы в Кемеровской области 24-25 августа 2018 года, приуроченных к 100-летию города Кемерово.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное Собяниным и губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой, стало первым двусторонним документом, заключенным между Москвой и Забайкальским краем. Документ предусматривает создание условий для расширения межрегиональной кооперации в транспорте, информационных коммуникациях, промышленности, АПК, торговле и услугах, архитектуре и строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, науке, культуре и ряде других.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.