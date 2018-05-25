РИАМО – 25 мая. Стекло весом 380 килограммов сорвалось с 47-го этажа жилого дома в Москве во время монтажа, соответствующее видео опубликовал официальный YouTube-канал ВГТРК.
Ролик падения с высотки многокилограммового куска стекла сняли альпинисты, которые занимались его транспортировкой.
На кадрах видно, что при подъеме стекла лопнул удерживающий его трос и стекло полетело вниз, задев в полете фасад здания. От удара с фасада посыпались осколки и взметнулось облако пыли.
В главке МЧС России по Москве РИАМО сообщили, что не располагают информацией о подобном инциденте. Аналогичный ответ пришел из столичной полиции.
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