РИАМО – 25 мая. Стекло весом 380 килограммов сорвалось с 47-го этажа жилого дома в Москве во время монтажа, соответствующее видео опубликовал официальный YouTube-канал ВГТРК.

«Неудачей завершился подъем 380-килограммового стекла на 47-й этаж жилого комплекса Well House на юго-западе Москвы - когда до цели оставались считанные сантиметры, массивный объект сорвался вниз, чудом не задев людей», - говорится в подписи к видео.

Ролик падения с высотки многокилограммового куска стекла сняли альпинисты, которые занимались его транспортировкой.

На кадрах видно, что при подъеме стекла лопнул удерживающий его трос и стекло полетело вниз, задев в полете фасад здания. От удара с фасада посыпались осколки и взметнулось облако пыли.

В главке МЧС России по Москве РИАМО сообщили, что не располагают информацией о подобном инциденте. Аналогичный ответ пришел из столичной полиции.

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