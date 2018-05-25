РИАМО - 25 мая. В День защиты детей, 1 июня, в парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого в подмосковных Химках юных жителей и гостей округа ждет фестиваль карамели, выставка спецтехники, масштабная развлекательная программа, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В День защиты детей в Химках пройдет масштабная развлекательная программа. В этот раз юных жителей будут удивлять фестивалем карамели и различными конкурсами. Участие в праздничной программе примут лучшие танцевальные коллективы муниципалитета», - отмечается в сообщении.

Центральной площадкой праздника станет парк культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого. Здесь пройдет праздничная программа «Радуга детства». Ребят будут развлекать аниматоры и ростовые куклы. В этот день будут организованы показательные выступления различных творческих коллективов.

На Фестивальной площади все желающие смогут посетить благотворительную выставку кошек и собак. Забрать понравившегося питомца можно будет прямо с выставки — достаточно предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании. Кроме того, планируется выставка специальной техники, в частности, дети смогут посидеть даже в пожарной машине.