РИАМО - 25 мая. Власти Москвы и Тамбовской области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В рамках Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами. Документ развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2007 года», - отмечается в сообщении.

Соглашение предусматривает создание условий для расширения межрегиональной кооперации в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и другие.

В 2016 году товарооборот между московскими организациями и их тамбовскими партнерами составил 12,7 миллиарда рублей. Москва поставляет в Тамбовскую область автомобили, холодильники, стиральные машины, битумы нефтяные и сланцевые, бензин и дизельное топливо, мебель, кабели и провода, лакокрасочные материалы, моющие средства, парфюмерные и косметические средства, ювелирные изделия, лекарственные средства, продовольственные товары.

В столицу из Тамбовской области ввозятся продовольствие, а также зерно и комбикорм, медицинские изделия, ткани, обувь, белье, чулочно-носочные изделия, хромовые кожтовары, пиломатериалы, лакокрасочные материалы, красители органические, спирт этиловый, сигареты. В частности, в 2017 – первом квартале 2018 года из Тамбовской области в Москву поставлено 52,6 тысячи тонн продовольствия.

В декабре 2016 года на площадке агропродовольственного кластера «Фуд-Сити» был открыт торгово-выставочный павильон Тамбовской области. В 2017 году в Москве было проведено 25 региональных ярмарок Тамбовской области. Также тамбовские товаропроизводители реализуют сельскохозяйственную продукцию на межрегиональных ярмарках и городских фестивалях.

Большую роль в двустороннем сотрудничестве играют гуманитарные связи. В частности, в 2017 - начале 2018 года порядка 5,4 тысячи жителей Тамбовской области прошли лечение в московских городских больницах. Педагоги и учащиеся двух регионов вместе принимают участие в научно-практических конференциях, форумах, круглых столах, мастер-классах, вебинарах и других мероприятиях.

Одним из последних ярких культурных событий стали Дни Тамбовской области в Москве 17-18 мая 2018 года.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.