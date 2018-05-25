РИАМО - 25 мая. Подмосковные власти подписали на Петербургском международном экономическом форуме более 20 соглашений с инвесторами на общую сумму свыше 35 миллиардов рублей, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«Всего подписали 24 соглашения на более чем 35 миллиардов рублей», - сказал Буцаев.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ длится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

«Экономический форум - это главная площадка, мы к ней очень серьезно готовимся, подписаны соглашения. Сегодня существует план по приходу новых инвесторов, - отечественных и зарубежных. Для нас это стратегически важно - обеспечить рост экономики, наполнение бюджета», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.