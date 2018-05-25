РИАМО - 25 мая. В период с пятницы и по 2 июня в ночном небе над Россией, в частности над Подмосковьем и столицей, будет хорошо видна пролетающая Международная космическая станция, она всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«С 25 мая по 2 июня 2018 года продлится период вечерней видимости МКС над Россией. Международную космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 22:00 в виде яркой быстро двигающейся звезды», — говорится в сообщении.

Рассчитать время и траекторию полета Международной космической станции можно с помощью сайта. Для этого необходимо выбрать свое местоположение в панели, размещенной в правом верхнем углу, а затем на главной странице раздел - «Cпутники-МКС».

«Увидеть МКС в небе мечтают многие, вместе с тем это не так сложно сделать. Важно знать, куда и когда смотреть. Телескопы или бинокли для наблюдений не понадобятся. МКС движется очень быстро, и поймать ее с помощью оптического прибора крайне сложно. А вот невооруженным глазом при определенных условиях она видна очень хорошо. По яркости Международная космическая станция может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу обращает на себя внимание наблюдателей», — добавляется в сообщении.

МКС всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа. Видимой с Земли МКС становится при совпадении нескольких факторов – станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна. Соответственно такие благоприятные условия периодически наблюдаются в разных частях нашей планеты.

«Существует несколько простых рекомендаций для тех, кто хочет увидеть пролет МКС. В этом вам помогут специальные приложения на смартфонах, например, «МКС детектор» или ISS Spotter. Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом», — отметил астрофизик, сотрудник Московского планетария Александр Перхняк.

Он добавил, что станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли может сменяться на красновато-оранжевый. Именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца.