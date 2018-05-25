РИАМО - 25 мая. Жители Подмосковья смогут помочь детям-инвалидам и их семьям, приняв участие в благотворительной акции «Я бегу – ребенку помогу» в Одинцове 27 мая, говорится в сообщении пресс-службы общественной палаты Одинцовского района.

Забег приурочен к Международному дню защиты детей.

«В этом году благотворительный забег пройдет 27 мая в Одинцове. Все средства, собранные во время проведения акции, пойдут на оказание помощи детям с ограниченным возможностями здоровья в Московскую областную общественную организацию инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир детям» (руководитель Л.В. Деревянко)», — говорится в сообщении.

Цель забега — создание активного пространства, где стираются границы и люди преодолевают свою дистанцию вне зависимости от возраста, национальности, ограничений в здоровье и мобильности.

«Семейный забег в форме благотворительного мероприятия дает возможность сплотиться и показать детям пример милосердия, сострадания и взаимопомощи. В программу забега также включена паралимпийская часть, где люди с ОВЗ станут полноценными участниками семейного спортивного праздника», — добавляется в сообщении.

В программу акции включены: основной забег длиной 3 километра для подготовленных взрослых и детей, семейный фан-забег на 500 метров с двумя стартами — для семей в тематических костюмах и для мам с колясками. Также будет организован паралимпийский забег на 500 метров для детей и взрослых с ОВЗ.

Предполагается, что в акции примут участие 1,5 – 2 тысячи человек. После забега состоится праздничный концерт, в котором примут участие взрослые и дети с ОВЗ со всего Подмосковья.

Акция «Я бегу – ребенку помогу» пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха с 10:00 до 15:00, регистрация начнется в 9:00 27 мая.

Как добавляется в сообщении, собранные средства пойдут на специальные тренажеры, парты, компьютеры и другие необходимые предметы для детей и подростков с нарушениями развития, такими как аутизм, синдром Дауна, умственная отсталость, ДЦП и другими особенностями развития.

В 2017 году в благотворительном забеге приняли участие 1,5 тысячи человек и 27 социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, было собрано более 264 тысяч рублей.