РИАМО - 25 мая. Более 1 тысячи школьников смогут отдохнуть в 16 лагерях дневного пребывания в подмосковной Истре, также будут открыты 13 загородных круглосуточных лагерей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Летом на базе образовательных учреждений муниципалитета будут организованы лагеря в шести городских и 10 сельских школах, которые откроют свои двери для юных жителей 1 июня 2018 года.

«Этим летом в городском округе на базе образовательных учреждений в рамках летней оздоровительной кампании 2018 года отдохнут 1160 детей. И, конечно, мы приложим все необходимые усилия, чтобы отдых детей был организован качественно и на высоком уровне», — сказал руководитель администрации городского округа Андрей Дунаев.

В этом сезоне планируется к открытию и 13 загородных круглосуточных лагерей. В этой связи межведомственная комиссия уже провела соответствующую проверку с 10 по 18 мая. Также для детей в этом году планируется отдых и оздоровление на побережье Черного моря в Республике Крым (в том числе и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Дунаев добавил, что из бюджета муниципалитета на эту работу в 2018 году выделено порядка 10 миллионов рублей: чуть менее 5,6 миллиона — на лагеря дневного пребывания, оставшиеся 4,4 миллиона – на загородные круглосуточные лагеря, а также на досуговую деятельность молодежи округа. Кроме того, выделены средства и из бюджета Московской области в размере чуть менее 6 миллионов рублей, которые также пойдут на организацию работы системы лагерей дневного и круглосуточного пребывания.