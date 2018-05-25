РИАМО - 25 мая. Продукция столичных предпринимателей под брендом «Сделано в Москве» вызывает широкий интерес у региональных партнеров, сообщил в пятницу руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин.

«Бренд («Сделано в Москве» - ред.) дает результаты - мы видим по интересу московских компаний, интересу участников выставок, который приходят на наш яркий стенд, на котором представлены передовые технологии московских производителей», - сказал Фурсин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что столичные власти развивают данный бренд с целью популяризации московских производителей и продукции.

«Чтобы знали региональные наши партнеры, предприниматели, что такая продукция производится в Москве. Не надо искать аналоги за рубежом, за границей, можно эту продукцию купить в Москве», - сказал Фурсин.

Программа столичного правительства «Сделано в Москве» направлена на продвижение инновационных разработок и продукции производителей Москвы в России и за рубежом. Программа предусматривает организацию коллективных стендов предприятий города на российских и зарубежных выставках.