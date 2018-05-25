РИАМО - 25 мая. Ветер с порывами 15 метров в секунду и выше ожидается в столице в пятницу, жителям города следует быть осторожными в непогоду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее ведомство предупредило о ветре с порывами до 12-15 метров в секунду в столице.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, 25 мая в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше», - сообщается на сайте.

Синоптики ранее сообщали, что в пятницу в столице ожидается солнечная погода без осадков, воздух прогреется максимум до 19 градусов.