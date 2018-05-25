РИАМО - 25 мая. Форумы, деловые встречи и большие выставочные пространства ожидают российских и зарубежных участников Первой Московской недели предпринимательства, которая пройдет с 28 мая по 1 июня 2018 года, сообщил в пятницу руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин.

«Если интересны тренды таких мегаполисов, как Москва, то стоит прийти на первое мероприятие – предпринимательский форум, на котором мегаспикеры расскажут, что ждет в будущем экономику города», - сказал Фурсин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что также организаторы предусмотрели несколько форматов мероприятий для молодых предпринимателей, в том числе полюбившийся участникам образовательный форум-интенсив «Трансформация-3», который будет длиться целую неделю под эгидой «Цифровой экономики».

«Очень важно, что молодые предприниматели на сегодняшний день оцифровывают свой бизнес, применяют технологии, которые улучшают предпринимательскую среду, это будет очень интересный контент для предпринимателей с точки зрения образования», - отметил Фурсин.

Он добавил, что 1 июня в Сколкове пройдет StartUp Village, где стартаперы смогут пообщаться с такими же начинающими предпринимателями из Москвы и других регионов. При этом данный бизнес в большей степени связан с технологической сферой. Также участники встретятся с инвесторами, которые могут заинтересоваться их проектами и инвестициями в новый бизнес.

«Впервые правительство Москвы организует в рамках данной недели предпринимательства дискуссионную площадку для дизайнеров, модельеров, ритейлеров, представителей СМИ, для обсуждения проблематики в моде. Это не только обсуждение, но и образование в формате мастер-классов. Можно будет рассказать и узнать, чем сможет город помочь этой индустрии», - уточнил Фурсин.

Он подчеркнул, что неделя предпринимательства организована в городе с целью самопрезентации предпринимателей на российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях.

«Здесь они смогут показать свою продукцию, законтрактоваться уже на этих выставках, в первую очередь с зарубежными партнерами. Хотим, чтобы это не только было выставочное пространство, но и переговорная площадка. <…> В рамках выставки будет организована программа матчмэйкинга для тех, кто приезжает на выставку – это деловые встречи с участниками», - заключил Фурсин.

Первая Московская неделя предпринимательства, организованная департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства при поддержке столичного правительства, пройдет с 28 мая по 1 июня 2018 года.