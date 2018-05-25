Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи сети активно обсуждали скандальный клип Тимати и Егора Крида, «зашквар» от учителей из Сыктывкара, раскритиковали девиз российской сборной по футболу на ЧМ-2018, нарисованных ростовчан, приветствующих участников мундиаля, а также сожалели по поводу развода лидера группы «Ленинград».

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Девиз сборной России по футболу

А вот и девиз сборной на Чемпионате Мира



Играй с открытым сердцем



И холодными ногами pic.twitter.com/5Zbi6bqWYl — dmitriy blinnikov (@discojournalist) May 24, 2018

Российская сборная по футболу выступит на ЧМ-2018 под лозунгом «Играй с открытым сердцем». Такой девиз выбрали болельщики, которые голосовали за лозунги для каждой из стран-участниц ЧМ-2018. Среди других вариантов были: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе». Выбранный вариант лозунга понравился далеко не всем. Так, пользователи заметили, что он больше подходит врачам-хирургам.

Девизом сборной России на чемпионате мира по футболу станет слоган «Играй с открытым сердцем»



Сдается мне, этот слоган больше подходит для веселых кардиохирургов. — Bob Farber (@Bobchensk) May 24, 2018

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Клип «Гучи» Тимати и Егора Крида

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on May 24, 2018 at 4:02am PDT

На этой неделе в сети активно обсуждают клип «Гучи» от Тимати и Егора Крида, в котором они высмеивают образ молодых русских рэперов – Фейса, Джигана и других представителей новой школы. В тексте много нецензурной лексики и типичных фраз молодых рэперов - «эщкере», «бря». За несколько дней клип набрал более 11 миллионов просмотров. Несмотря на популярность видео, пользователи соцсетей обрушились с критикой на авторов клипа, обвинив рэперов в плагиате и неудачном стебе, смеялись над прошлыми образами Тимати и участием Егора Крида в шоу «Холостяк».

«Я не знаю, что может более ущербным, чем 2 мажора, высмеивающие свой же стиль жизни», - написал в Twitter пользователь с ником @Eto_ne_ya13.

vanchernov Научился у Киркорова ремейки делать.

ketrin12queen Ой ну позорище! Слизали весь клип от америкосов ! как всегда плагиат ! Посмотрите ESSKETIT LIL Pump в ютюб . Тимати ? Плагиат не хорошо! Все скопировал у 🇺🇸. Когда не можешь придать что то своё , приходиться копировать ! Тимати реп не для тебя ! То что ты делаешь 💩. Ну ты сам понимаешь что твой реп дно

Ой сейчас бы Тимати постебаться над новой школой, понтами и рисунками на лице #гучи pic.twitter.com/NtG1m7S6Zy — Полина Обухович (@wonder_polina) May 22, 2018

Финал "Холостяка":

Егор выбирает не Дашу, не Вику, и даже не Петра - его сердце в руках Тимати, ЭЩКЕРЕЕЕ #Гучи #Холостяк — karma (@karmaoverall) May 23, 2018

Вчера бабушке включила начало клипа #гучи , диалог закончился и я выкл, а она такая "а дальше?"😂😂😂

Я сказала, что нельзя, там маты, ты шо😮 — ⭐Девочка Крида⭐ (@KreeD_MakS) May 23, 2018

Когда увидела Клаву Коку в клипе Тимати и Крида #гучи #blackstarmafia pic.twitter.com/ZJTbE740aN — Мария Беляева (@smilesmile95) May 22, 2018

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Дом с нарисованными людьми

Пользователи соцсетей обратили внимание, что в Ростове-на-Дону у дома №127 по улице Шолохова в окнах нарисовали улыбающихся жителей. Ниже повестили баннер с надписью Welcome Fifa world cup Russia 2018. Фотографии разместили в группе «Ростов главный - новости Ростова-на-Дону», а позже об этом пошутил Иван Ургант в своем шоу.

«Казалосьбы, из города уехали Баста и Дибров, по улицам с кастетами уже никто не бегает и девчонок 12-летних замуж никто не зовет, а радость на лицах горожан все-таки приходится рисовать», – пошутил Иван в программе «Вечерний Ургант».

Самих жителей Ростова-на-Дону тоже возмутил такой креатив, они считают, что лучше бы власти города потратили деньги на реальное благоустройство, чем рисовали улыбки на домах.

Наталья Янкелевич Проще нарисовать, чем сделать людей реально счастливыми

Павел Каленский Пазорненько. Перед иностранцами типо красуются

Костя Кравцов Они ещё б футболистов на поле нарисовали

Анна Каракчеева Интересно, во время чемпионата с недовольным лицом можно будет по улице ходить, или будут штрафовать, если без тупой улыбки на лице идёшь?

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«Эщкере» от директора сыктывкарской школ

Хайп из Сыктывкара – директор Ольга Мартакова и учителя сыктывкарской школы №18 записали видео выпускникам 2018 года, которое они точно запомнят надолго. В ролике учителя пародируют клип Киркорова «Цвет настроения синий», топчут бланки ЕГЭ, а директор выражается на языке молодых рэперов - «эщкере», «не надо шкварить», «намайнить крипту» и «флексить под Фараона». В конце видео директор школы предстает с татуировками на лице, как у Фейса, а заканчивается ролик пародией на песню Фараона «Дико, например». Видео набрало уже 27 тысяч просмотров. Большинство пользователей YouTube в восторге от такого подхода, но есть и те, кто считает, что это «зашквар».

Максим Попов Вот это пример взаимодействия и любви к детям)) Новое поколение требует нового подхода)) БРАВО!!

Pavel Vilde Ребята из этой школы 18, вам повезло что у вас такие креативные учителя! Идея отличная, подача тоже, монтаж на уровне, молодцы! Лайк!

Наталья Шаварина Отвратительное зрелище!... -------------------- До чего дошли учителя!...---

TheDedpanas мне б таких учителей в мои годы

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Шнур разводится

В пятницу вечером лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram сообщил, что разводится со своей женой Матильдой, чем огорчил многих поклонников. «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», - написал Шнур. Некоторые подписчики музыканта попытались шутить на эту тему.

«А мы с мужем в декабре 20 летие со дня свадьбы отмечать собрались- развестись что-ли! А может до 50 лет дотянуть и потом экспонатом тоже стать?» - написала в комментариях lenochka4066.

oleikakrsk Блин! Вы чего? Будем надеяться, что это утка

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Дедушка-мем в Москве

Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» венгр Арато Андраш из Будапешта, которого так полюбили в России, приехал в Москву на этой неделе, сообщив об этом на своей странице в «ВКонтакте». Он уже успел сфотографироваться с выпускницами на Красной площади, сходить в Мавзолей и дать интервью «Афише». Пользователей «ВКонтакте» очень взволновал этот факт, под каждым фото из Москвы они оставили более 100 комментариев, многие стали приглашать его в гости и просить автограф, а фотография приезда набрала 19 тысяч просмотров. Мем дедушки, с глубокой скорбью на лице, стал популярен в 2014 году из-за стоковых фотографий. В 2016 году Гарольд завел личную страницу «Вконтакте», на данный момент у него около 44 тысяч подписчиков.

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