РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Жителям городского округа Котельники, чьи дома вошли в программу переселения, провели экскурсию, в ходе которой инвестор-застройщик ознакомил их с серией проектов домов и квартир, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По поручению главы Котельников Ирины Польниковой для жильцов, чьи дома вошли в программу переселения, провели экскурсии в жилые комплексы «Мещерский лес» и «Бунинские луга» в Москве. Эти объекты возводил инвестор-застройщик, который определен по итогам конкурса для участия в программе договоров развития застроенной территории.

«У жителей города возникает многоженство вопросов по переселению в новые дома. Их волнует какие именно квартиры им будут предоставлять, интересна планировка жилой площади, наличие или отсутствие балконов. Поэтому мы решили для них провести такую обзорную экскурсию, чтобы показать какие объекты возводит застройщик», - сказал заместитель главы администрации Евгений Журавлев.

В ходе экскурсии жителей ознакомили с одной из серий проектов домов. Им показали шоу-румы, где они могли оценить варианты отделки и меблировки в квартирах. Также горожане осмотрели места общего пользования, благоустройство придомовой территории и внешний облик самих жилых домов.

«В целом, мне понравилось. Планировка квартир неплохая, но важно, чтобы на кухне были окна, установлены межкомнатные двери, ванная и туалет не были совмещены. Я сейчас живу на первом этаже и хотелось бы иметь квартиру повыше и с балконом. Считаю, что администрация должна продолжать эту программу и предоставлять жителям комфортное жилье», - сказала жительница дома №38 микрорайона Белая Дача Светлана Голубкина.

По словам жителя дома №29 микрорайона Белая Дача Владимира Борисова, проект неплохой, но важно, чтобы была отдельная кухня и в целях безопасности закрытые балконы.

«В принципе, квартиры хорошие. Но мы рассчитываем, что при переселении будем получать жилье большей площадью. Дом у нас старый и мы готовы переезжать в новые, но с определенными условиями», - подчеркнул Борисов.

В 2018 году в Котельниках начала реализовываться программа развития застроенных территорий. В нее вошли часть домов микрорайонов Ковровый и Белая Дача. Как отмечала ранее Польникова, при переселении в обязательном порядке будут учитываться мнения и пожелания горожан. Для этих целей сформирован реестр обращений, куда горожане направляют свои предложения.