РИАМО - 25 мая. Разворотную петлю открыли на Шереметьевском шоссе перед въездом к терминалам E и F столичного аэропорта «Шереметьево», новый разворот сделает аэропорт более доступным для автомобилистов, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с международным аэропортом «Шереметьево» с целью перераспределения транспортных потоков в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 завершили строительство и открыли разворот на Шереметьевском шоссе на участке между гостиницей Novotel и въездом на привокзальную площадь терминалов D, E и F», - отмечается в сообщении.

АО «МАШ» выступило заказчиком по разработке проектной документации, заказчиком строительно-монтажных работ стало министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Разворотная петля позволяет перенаправить транзитные потоки автотранспорта, использующего привокзальную площадь терминалов D, E и F для разворота при съезде с трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», в сторону Ленинградского шоссе, и создает дополнительную удобную возможность использования въезда к терминалу D, расположенного на Шереметьевском шоссе при движении в сторону Ленинградского шоссе.

«Открытие разворота снизит нагрузку на въезды в Южный терминальный комплекс «Шереметьева», - подчеркивается в сообщении.

В преддверии чемпионата мира по футболу-2018 «Шереметьево» продолжает комплексно совершенствовать дорожно-транспортную инфраструктуру. Одним из элементов программы подготовки к ЧМ-2018 является создание единого парковочного пространства, которое включает открытие новых обустроенных парковок с дифференцированной системой тарифов в зависимости от удаленности от пассажирских терминалов.

Запуск новых участков дорог одновременно с расширением сети парковок результативно перераспределит транспортные потоки, снизит нагрузку на дорожную сеть на подъездах к терминалам «Шереметьева» и обеспечит оперативное комфортное прибытие и убытие пассажиров на автотранспорте.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».