РИАМО - 25 мая. Начинающие предприниматели столицы предпочитают организовывать бизнес в сфере IT-технологий и производства отдельных видов оборудования, сообщил в пятницу руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

«В первую очередь, конечно, это IT технологии (среди направлений начинающих предпринимателей в Москве – ред.), потому что это та сфера, на которой стартапы могут реализовать свои амбиции, она имеет на сегодняшний день большой спрос не только с точки зрения потребления, но и она интересна большим компаниям, корпорациям, которые смотрят на такие стартапы с точки зрения инвестирования или интегрирования в свои технологические процессы», - сказал Фурсин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что множество московских стартапов связано также с технологическим бизнесом, производством отдельных видов оборудования, в том числе мультимедийного. Власти столицы планируют поддерживать данные начинания предпринимателей, так как видят в них «определенные точки роста».

«Речь идет не о субсидяиях, а о инфраструктуре поддержки - есть венчурный фонд, который выдает финансирование вместе с частным инвестором. В пуле порядка 50 проектов, которые уже проинвестированы с стороны фонда. 270 миллионов рублей проинвестировано в эти стартапы, которые фактически начинали с нуля, но привлекли 790 миллионов рублей от частных инвесторов. На рубль наших вложенных 3 рубля мы получили частных инвестиций», - сказал Фурсин.

Он также отметил важность высоких результатов начинающих предпринимателей, которые начинали «вчера с нуля без предпринимательского дела, только с командой и идеей». Сейчас эти компании получают выручку более 1 миллиарда рублей, показывая рост, который позволяет взращивать стартапы в Москве.

«Надеемся, что Startup Village (конференция для стартапов, которая пройдет 31 мая - 1 июня в Сколкове – ред.) даст свои результаты с точки зрения выбора проектов. Будут проводиться конкурсы, будут инвесторы, которые смотрят на стартапы, потому что всем сейчас интересны новые идеи и виды бизнеса, чтобы в них инвестировать», - заключил Фурсин.