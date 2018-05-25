РИАМО - 25 мая. Власти Москвы и Калининградской области подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает расширение кооперации в различных сферах, таких как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги и другие, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В рамках Петербургского международного экономического форума 25 мая 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами», — говорится в сообщении.

Документ развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2006 году, и предусматривает создание условий для расширения межрегиональной кооперации в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и других.

«Москва поставляет в Калининградскую область легковые автомобили, компьютеры, бензин и дизельное топливо, мазут, медицинские изделия, ювелирные изделия, моющие средства, парфюмерные и косметические средства, лекарственные средства, а также продовольственные товары – молоко и сливки, творог и сыры, кондитерские изделия, макаронные изделия, овощные и фруктовые консервы, чай, кофе, какао, вина и ликероводочные изделия», — добавляется в сообщении.

Из Калининградской области в столицу привозят мясные изделия и консервы, рыбу и рыбные консервы, кондитерские изделия, муку, фрукты, ягоды, орехи, коньяк, а также легковые и грузовые автомобили, машины для городского коммунального хозяйства, телевизоры, пылесосы, мебель, пиломатериалы, лакокрасочные материалы, медицинские изделия, ювелирные изделия, обои, бумагу, белье, чулочно-носочные изделия, лекарственные средства.

«В 2016 году товарооборот между двумя регионами увеличился на 3,5%, по сравнению с 2015 годом, и составил 163,4 миллиарда рублей (2015 год – 157,8 миллиарда рублей)», — уточняется в сообщении.

Москва и Калининградская область успешно сотрудничают в сфере здравоохранения, образования, культуры и туризма. В частности, в 2017-м - начале 2018 года свыше 1,2 тысячи калининградцев прошли лечение в московских городских больницах. Педагоги и учащиеся двух регионов вместе принимают участие в научно-практических конференциях, семинарах и других мероприятиях.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.