РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Подольский футбольный клуб «Витязь» сразится с «Керамиком» из подмосковной Балашихи на стадионе «Труд» в городском округе 26 мая, сообщается на сайте ФК.

«Очередной домашний матч наша команда «Витязь» проведет против команды «Керамик» из Балашихи, замыкающей на данный момент турнирную таблицу чемпионата. Встреча состоится 26 мая на стадионе «Труд» в Подольске и начнется в 18:00. Поддержать подольскую команду смогут все желающие», - говорится в сообщении.

«Керамик» более известен любителям футбола под названием «Олимп-СКОПА», под которым еще в прошлом году выступал в Третьем дивизионе и традиционно был одним из лидеров соревнований. Но в этом году дела складываются не лучшим образом. «Керамик» начал сезон с трех поражений, далее набрал 4 очка в двух матчах, но в прошлом туре потерпел на своем поле сокрушительное поражение.

Подольский «Витязь» в прошлом туре прервал победную серию из трех матчей, уступив в упорной борьбе лидеру чемпионата ФК «Люберцы» со счетом 2:3. Но, несмотря на эту неудачу, команда сохранила место в группе лидеров и занимает сейчас пятую строчку в турнирной таблице.