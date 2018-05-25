РИАМО - 25 мая. В одном из частных детских садов Москвы на четырехлетнюю девочку упал шкафчик, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, по данному факту проводится проверка, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, днем в пятницу семилетний ребенок, находясь в раздевалке одного из частных детских садов на западе Москвы, потянулся за верхней одеждой. В этот момент крепления шкафчика оборвались, и он упал на стоящую рядом четырехлетнюю девочку. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По факту травмирования ребенка в одном из частных детских учреждений следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала Иванова

По ее словам, в настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и выполняют иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.