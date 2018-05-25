РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Жители подмосковных Люберец пожаловались главе городского округа Владимиру Ружицкому на то, что в поликлинике городской больницы в поселке Красково нет пробирок для сдачи анализа крови.

«Пожилой житель горокруга 24 мая пришел в поликлинику Люберецкой больницы поселка Красково за направлением на сдачу крови для подготовки к плановой операции. Ему ответили, что анализы он сдать не сможет, потому что нет пробирок. Попросили позвонить в понедельник (28 мая – ред.), может, появятся. А госпитализация у него уже во вторник», - написали жители в комментариях на официальной странице главы в Instagram.

По информации начальника управления социальной политики администрации городского округа Люберцы Анжелы Дмитриенко, в связи с кредиторской задолженностью ЛРБ №1, в учреждении есть трудности с закупкой пробирок и проведением анализов.

«Вопрос материального обеспечения медицинских учреждениях в городском округе Люберцы курирует территориальное Управление медицинских и фармацевтических организаций №3 министерства здравоохранения Московской области, которое располагается по адресу: Люберцы, улица Назаровская, дом №3, телефон: 8(495)463-92-16. Учитывая неотложность вашего вопроса, для его решения прошу вас обратиться к заместителю главного врача по поликлинической работе Алле Булгаковой по телефону 8(495)557-20-55», - добавила Дмитриенко в комментариях.