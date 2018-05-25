РИАМО - 25 мая. Загруженность дорог в столице вечером в пятницу оценивается в восемь баллов из десяти возможных, движение на магистралях плотное, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Пробки».

Длинная пробка наблюдается на Кутузовском проспекте в сторону области, скорость движения там варьируется от 7 до 20 километров в час. Также плотное движение зафиксировано на третьем Транспортном кольце, Садовом кольце.

Плотное движение наблюдается, в частности, на Ленинградском шоссе. Загруженность магистрали в центр — пять баллов, что на четыре балла выше обычного.

Согласно данным сервиса, к 19:00 загруженность дорог снизится до семи баллов, к 20:00 - до пяти баллов.