РИАМО - 25 мая. Подмосковье дорожит сотрудничеством с инвесторами, так как это позволяет создавать новые рабочие места, привлекать технологии, решая тем самым большое количество проблем, сообщил журналистам в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы очень дорожим сотрудничеством с нашими партнерами и отечественными, и зарубежными, у нас, наверное, все страны мира имеют предприятия, и наша задача на основе этого доверия формировать мощную экономическую базу. Мы должны быть сильным регионом, который позволяет создавать новые рабочие места, привлекать новые технологии, а значит, решать огромное количество проблем, вот наша стратегическая задача», - сказал Воробьев в ходе Петербургского международного экономического форума.

Губернатор подчеркнул, что у региона есть конкретные планы по привлечению новых инвесторов.

«Экономический форум - это главная площадка, мы к ней очень серьезно готовимся, подписаны соглашения. Сегодня существует план по приходу новых инвесторов, - отечественных и зарубежных. Для нас это стратегически важно - обеспечить рост экономики, наполнение бюджета», - отметил губернатор.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ длится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее Воробьев.