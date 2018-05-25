РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В подмосковном Подольске ветеран Великой Отечественной войны Георгий Баранов презентовал книгу-сборник анекдотов, собранных им за всю жизнь, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Выставочном зале Подольска в пятницу состоялась презентация книги «1001 анекдот о всех и обо всем» ветерана Великой Отечественной войны Георгия Баранова. Материалы для написания книги автор собирал всю жизнь. Иллюстрации к книге специально подготовила подольская художница Юлия Архипова. В книге девять разделов — про армию, про студентов, школьников, медицинских работников, социальные анекдоты», - говорится в сообщении.

Баранов руководит клубом веселых ветеранов имени Василия Теркина, пишет книги и собирает анекдоты. Лучшие из них он записывал, и так продолжалось более 50 лет. В 2018 году мечта Баранова сбылась, и он выпустил сборник анекдотов обо всем и обо всех.

«Страсть к анекдотам передалась Баранову от Героя Советского Союза Гриши Пулькина, всем известного прототипа Василия Теркина, с которым Георгий Михайлович учился в артиллерийском училище», - поясняется в материале.

Георгий Баранов родился в Астраханской области в селе Сероглазка. После окончания школы поступил во Второе Ленинградское Краснознаменное артиллерийское училище, окончил его в звании лейтенанта 2 июня 1941 года. Прибыл на службу в воинскую часть на границе с Турцией, а через две недели началась война, которую он прошел от начала до конца. Он дошел до Берлина, имеет несколько боевых наград, трижды был ранен. 13 марта текущего года он отметил свой 97-й день рождения.