РИАМО - 25 мая. С начала мая около 6 тысяч жителей столицы подали заявки на получение разрешений на парковку для многодетных семей, такие разрешения дают право бесплатно парковаться на всей территории платной парковки в городе, сообщается на сайте московского паркинга.

«Порядка 6 тысяч жителей Москвы подали заявки на получение парковочных разрешений для многодетных семей с начала мая. Из них более 2 тысяч горожан воспользовались официальным сайтом мэра Москвы mos.ru», — говорится в сообщении.

Оформить такие разрешения можно как через официальный сайт мэра, так и в районном многофункциональном центре.

Как напоминается в сообщении, парковочное разрешение для многодетных семей дает право на бесплатную парковку в пределах всей зоны платных городских парковок ежедневно и круглосуточно в течение года.

Получить разрешение может один из родителей (усыновителей) в многодетной семье города Москвы, имеющий место жительства в столице, на зарегистрированное на него транспортное средство. Автомобиль не должен иметь задолженностей по штрафам. Подать заявку на продление разрешения можно не раньше чем за 2 месяца до окончания его действия.