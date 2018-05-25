РИАМО - 25 мая. В столице арестовали молодого человека, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью студента в результате конфликта на Новоандреевском мосту, сообщается на сайте Главного управления МВД России по городу Москве.

В полицию 12 мая поступило сообщение от очевидцев о конфликте между двумя молодыми людьми на Новоандреевском мосту. В результате конфликта пострадал 18-летний приезжий, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Оперативники ранее задержали подозреваемого, им оказался также 18-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов взял под личный контроль ход расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью студента.