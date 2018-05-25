РИАМО - 25 мая. На северо-западе Подмосковья может появиться несколько оптово-распределительных центров, площадки прорабатываются, сообщил РИАМО в пятницу заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«У нас подобрано несколько площадок по северо-западному направлению, где планируется строительство ОРЦ, в частности, это Химки», - сказал Буцаев в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он также рассказал, что строительство ОРЦ компании «Мираторг» завершается в ближайшее время в Домодедове, в этом году его введут в эксплуатацию.

Также в ближайшее время может начаться строительство оптово-распределительного центра в Домодедове вместе с банком ВТБ.

«У нас есть планы вместе с банком ВТБ. Мы на форуме с участием губернатора (Подмосковья Андреем Воробьевым – ред.) и президентом банка (Андреем Костиным – ред.) обсуждали сроки возможного начала строительства оптово-распределительного центра», - подчеркнул Буцаев.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ длится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«Важный форум для нас. Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.