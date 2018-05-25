РИАМО - 25 мая. На проспекте Вернадского в Москве произошло возгорание мусора на площади около 350 квадратных метров, на место отправилась мобильная лаборатория, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В районе адреса: проспект Вернадского, дом 10 произошло загорание мусора на площади около 350 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к месту возгорания направлена мобильная лаборатория для взятия проб воздуха на превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.